Wird der Hofgarten zur No-Go-Area?

Die Verantwortlichen der Stadt Düsseldorf, angefangen bei Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) und den Beigeordneten, müssen ein gestörtes Verhältnis zum Hofgarten haben.Vorgestern haben Diebe erneut versucht, eine Dachrinne am Schwanenhaus zu entwenden. Die Halterungen wurden schon mit Gewalt geöffnet. Dabei sind Schieferplatten am Dach zerbrochen.Und auch der „Machetenmann“ war wieder da, stutzte unbefugt weitere Hecken und zerstörte erneut ein Zelt vollständig.Walter Hermanns, Hofgartenfotograf und Bürgermitglied der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Wenn im Hofgarten jeder machen kann, was er will, wenn Diebstähle, Sachbeschädigungen und Straftaten Stadt und Polizei wohl gar nicht interessieren, wenn man auch seinen Müll ungestraft überall fallen lassen darf, dann darf sich auch niemand wundern, wenn es eines Tages auch an anderen Stellen im Stadtgebiet mit Ruhe, Sicherheit und Ordnung vorbei ist.Der Hofgarten, gestaltet von Maximilian Weyhe, solte als Ruhe-, Freizeit- und Erholungsfläche den Düsseldorfern und ihren Besuchern dienen. Er entwickelt sich genau ins traurige Gegenteil.“Claudia Krüger, Vorsitzende der Fraktion Tierschutz FREIE WÄHLER im Rat der Stadt Düsseldorf und Spitzenkandidatin zur Europawahl 2019 der sympathischen Tierschutzpartei, Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL, TIERSCHUTZ hier!: „Das Nichtstun von Stadt und Polizei im Hofgarten ist unerträglich! In der nächsten Sitzung des Stadtrats wird der Hofgarten wieder Thema werden – dafür sorge ich.Es kann nicht sein, dass der Hofgarten sich zu einer No-Go-Area entwickeln könnte. Es kann nicht sein, dass Düsseldorfer Bürger, Besucher aber auch die dort lebenden Tiere Angst um ihre Gesundheit oder gar ihr Leben haben müssen.“