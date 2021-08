Düsseldorf : Landtag NRW |

Ein Buch für alle besorgten Mitmenschen. Leicht verständlich wird erklärt, wie es geplant zur heutigen Situation der Abhängigkeit von Konzernen gekommen ist.

Wir wollen unsere Zukunft zurück!

Die politischen Phantasien wurden zu Gunsten der alternativlosen Handlungen des Managements geopfert. Konkrete Wege zu notwendigen Veränderungen werden aufgezeigt.Die Autoren führen verständlich und bildhaft in die volkswirtschaftlichen Planungen ein. Die politischen Umsetzungen zu Gunsten der Wirtschaft werden aufgedeckt. Die zentralen Begriffe und die langfristigen Vernebelungstaktiken mit den bisherigen Machtverschiebungen zeigen sich in Zeiten der Pandemie. Die Machtlosigkeit der Regierungen erklärt die Geheimverträge zur Vakzinbeschaffung.Lassen wir uns nicht auf die simple Welt des „Weiter so“ ein, sondern sind offen für den Titel Die Leseprobe gibt einen Überblick zum Aufbau des gut lesbaren Werkes. Im 6. Kapitel werden schon heute über 100 umgesetzte Beispiele des notwendigen Umsteuerns zur Nachahmung aufgezeigt.Wer die treibenden Kräfte in der Politik verstehen will, kommt am Buch nicht vorbei. Die Zukunft für und mit den Kindern und Enkeln können und müssen die Eltern, alle Generationen gemeinsam, jetzt aktiv gestalten. Setzen wir uns phantasievoll gemeinsam mit den Wegen auseinander und handeln wir. Ein weiteres Abwarten schadet uns, den Bürgern.Walter Otto Ötsch, Nina HoraczekStreitschrift für mehr Phantasie in der PolitikErschienen am: 16.08.2021 im Westendverlag Frankfurt Seitenzahl: 224Ausstattung: KlappenbroschurISBN: 978-3-86489-331-5

Auch als eBook erhältlich