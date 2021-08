Wieviele Mietfahrräder, E-Fahrräder und E-Scooter lagen bzw. liegen in Düsseldorfer Gewässern?

Die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER fragt in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz die Verwaltung,1.) Wieviele Mietfahrräder, E-Fahrräder, E-Scooter und sonstige Mobilitätsgeräte wurden im Zeitraum 01.01.2015 bis 31.07.2021 in städtischen Parks, Grünanlagen und Naherholungsgebieten bzw. in Gewässern, wie in der Düssel, in den Bächen (Elsbach, Hoxbach, Schwarzbach, etc.), im Schwarzbachgraben, im Rhein oder im Unterbacher See, Elbsee, Angermunder Kiesseen, etc. aufgefunden?2.) Wie konkret handelt die Stadtverwaltung Düsseldorf, um die unsachgemäß entsorgten Mietfahrräder, E-Fahrräder, E-Scooter und sonstige Mobilitätsgeräte in den in Frage 1 aufgeführten Orten zu bergen und zu entsorgen?3.) Welche Kosten (Sach-, Personal- und sonstige Kosten) sind in den Jahren 2015 bis heute entstanden (bitte aufschlüsseln nach Kalenderjahr und Anbieter der Mietfahrräder, E-Fahrräder, E-Scooter und sonstigen Mobilitätsgeräte und Angabe der Euro-Beträge, die den Anbietern in Rechnung gestellt worden sind bzw. auch die Euro-Beträge, die die Anbieter an die Stadt Düsseldorf überwiesen haben)?Dazu erklärt Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Aufgrund der zu dieser Problematik öffentlich bekannt gewordenen Aussagen der Düsseldorfer Stadtverwaltung haben wir den Eindruck, dass hier – im Gegensatz zu Köln – die notwendige Sensibilität und der sich zwangsläufig darauffolgende Handlungsdruck noch nicht im erforderlichen Masse ausgeprägt hat. Deshalb stellen wir diese Anfrage.“Foto: pixabay