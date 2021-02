Wie kam es zu Corona-Ausbrüchen in zwei Altenheimen?

Ratsherr Torsten Lemmer, Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER hat deshalb zur nächsten Ratsversammlung eine Anfrage aus aktuellem Anlass an die Stadtverwaltung zur Beantwortung in der nächsten Ratssitzung gestellt: „Wie konkret war es trotz Beachtung aller Corona-Regeln möglich, dass es zu Corona-Ausbrüchen in zwei Düsseldorfer Altenheimen gekommen ist? Welche konkreten Konsequenzen zieht die Stadt Düsseldorf, das Gesundheitsamt, der Krisenstab der Stadt und weitere zuständige Stellen aus diesen Vorfällen für alle weiteren Alten- und Pflegeheime in Düsseldorf? Welche konkreten Konsequenzen zieht die Stadt Düsseldorf, das Gesundheitsamt, der Krisenstab der Stadt und weitere zuständige Stellen aus diesen Vorfällen für Düsseldorf insgesamt, also beispielsweise für KiTas, Schulen, Behindertenwerkstätten, Essensausgaben, etc.?Ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie muss es doch möglich sein, sich an die AHA-Regeln zu halten. Wenn es trotzdem zu solchen Ausbrüchen kommt, muss, im Sinne aller Düsseldorfer, schnell analysiert und gehandelt werden.“Foto: pixabay