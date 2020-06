Wie haben sich die Nutzungen der Verkehrsmittel und Schadstoffausstöße verändert?

Die Nutzung von PKW, LKW, Rheinbahn, Fahrrad und weiteren Verkehrsmitteln (Deutsche Bahn, Privatbahnen, Flughafen, Schifffahrt) hat sich in den letzten Monaten aufgrund vieler Gründe mehrfach verändert. Umweltspuren, Radwege und Radschutzstreifen wurden eingeführt. Corona brachte erst einschneidende Veränderungen. Mittlerweile werden die coronabedingten Beschränkungen situationsbedingt wieder aufgehoben.Die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER fragt in der nächsten Ratsversammlung, wie haben sich die Nutzungen der unterschiedlichen Verkehrsmittel und die dazu passenden Schadstoffausstöße im Stadtgebiet Düsseldorf im Zeitraum 1. Juni 2019 bis 30. Mai 2020 entwickelt und welche Empfehlungen bzw. Schlußfolgerungen lassen sich aus Sicht der Stadtverwaltung zur Beschlussfassung an den Stadtrat aufgrund dieser Daten ableiten?Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER und Spitzenkandidatin für TIERSCHUTZ hier! zur nächsten Kommunalwahl am 13. September 2020 in Düsseldorf: „Am 4. Juli 2019 wurde der Klimanotstand für Düsseldorf ausgerufen. Von März bis Mai 2020 lag coronabedingt das öffentliche Leben ziemlich danieder. Stadtverwaltung und Politik haben schon manches beschlossen bzw. umgesetzt, um im Sektor Verkehr Umwelt und Klima, Mensch, Tier und Natur besser zu schützen.Wir wollen nun wissen, ob und welche Veränderungen erkennbar sind – oder nicht – und was beschlossen werden müsste, um das Ziel, 2035 (oder früher) klimaneutral zu sein, erreichen zu können.“Foto: pixabay