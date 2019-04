Werden in Düsseldorf genügend Pflegeplätze für Senioren vorhanden sein?

Der WDR wies in der Sendung WESTPOL sehr nachdrücklich auf das Problem von Senioren, Pflegeheimen und mangelnden Plätzen hin, da Einzelzimmerplätze vorgehalten werden müssen. Bei steigender älterer Bevölkerung werden in den nächsten Jahren immer mehr Pflegplätze notwendig werden.Ratsherr Dr. Ulrich Wlecke, Tierschutz FREIE WÄHLER Düsseldorf und von den GRAUEN PANTHERN nominierter Spitzenkandidat zur Europawahl 2019: „In der nächsten Ratsversammlung frage ich die Düsseldorfer Verwaltung, wie die aktuelle Situation in Düsseldorf bei Nachfrage und Angebot von Senioren, Pflegeheimen und Plätzen ist, wie sich Stadt und Träger auf die wachsende Nachfrage in den nächsten Jahren vorbereitet haben und was die Stadt Düsseldorf zusätzlich tun muss, um jedem Pflegeheimsuchenden möglichst einen Platz in Düsseldorf anbieten zu können.Wenn es gesetzlich geregelt ist, dass Einzelzimmerplätze vorgehalten werden müssen und wenn aufgrund von Statistik und Demographie bekannt ist, dass Düsseldorf an Personen wächst und wir alle älter werden, dann muss man jetzt handeln, um den Ansprüchen und Erwartungen gerecht werden zu können.“