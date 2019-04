Was wurde aus der Charta der Vielfalt und dem DiverseCity Kongress?

In der nächsten Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung fragt Ulrike Park, Mitglied der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER die Verwaltung, ob es Statistiken von Unternehmen gibt, wie die Charta der Vielfalt in ihrenBetrieben umgesetzt wird und Mitarbeiter über „Diversity“ informiert werden, ob es Sanktionen gegen Unternehmen gibt, die die Charta unterschrieben haben, aber die selbst auferlegten Verpflichtungen nicht erfüllen und welche Kosten der Stadt Düsseldorf durch die Ausrichtung des DiverseCity Kongresses 2018 im Rathaus entstanden sind.Wir fragen, weil am 23. Mai 2017 zwanzig Unternehmen und Institutionen aus der Region Düsseldorf, wie z.B. das Jobcenter und die Stadtwerke Düsseldorf die Charta der Vielfalt unterzeichneten und man sich am 9. Oktober 2018 auf Einladung des Gleichstellungsbüro der Landeshauptstadt wieder traf.