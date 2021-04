Was war Brandursache in der Tiefgarage Klosterstraße?

Anwohner riefen in der Geschäftsstelle der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER an und erklärten, dass die Schule auf der Klosterstraße, weil sie die Fenster nicht mehr öffnen konnten, die Schüler frühzeitig nach Hause schickten, da die Corona-Lüftungsauflagen nicht mehr erfüllt werden konnten.Außerdem wurde vor Ort über die Brandursache diskutiert bzw. spekuliert. Ein Feuerwehrmann soll zu einem anderen gesagt haben, dass ein Elektrofahrzeug ursächlich sein soll.Deshalb fragt die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER in der nächsten Stadtratssitzung die Verwaltung aus aktuellem Anlass,1.) Was konkret war die Ursache des Brandes in der Tiefgarage Klosterstraße bzw. kann ausgeschlossen werden, dass ein Elektrofahrzeug ursächlich war?2.) Warum hat sich der Brand, trotz Brandmeldeanlage und Brandschutz so schnell und so heftig ausgebreitet und das wohl auch mehrere Notrufe zur Alamierung der Feuerwehr notwendig waren, da sowohl ein erheblicher Sachschaden in der Garage, als auch Folgen für die sich im Umfeld lebenden bzw. aufhaltenen Menschen (z.B. KiTa, Schule) entstanden sind?3.) Welche Konsequenzen ziehen Feuerwehr, Polizei, Stadtverwaltung, Garagenbesitzer, die KiTa, die Schule, die direkten Nachbarn und weitere aus der Aufarbeitung dieses Brandes in Bezug auf Brandschutz, Brandmeldung, Nutzung der Garage für Fahrzeuge aller Art, auch unter Berücksichtigung der Antwort auf Frage 1?Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER erklärt: „Wir stellen diese Anfrage, weil wir Konkretes und Verlässliches erfahren und zur Sachverhaltsaufklärung einen Beitrag leisten wollen. Erst wenn man Zahlen, Daten, Fakten, Hintergünde kennt, kann man die richtigen und erforderlichen Schlußfolgerungen ziehen.“Foto: pixabay