Warum kommt es wiederholt zu nächtlichen Flugbewegungen?

Deshalb fragt die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER die Verwaltung,1.) Aus welchen Gründen kam es zu Flugbewegungen am Düsseldorfer Flughafen im Zeitraum zwischen 00:00 und 06:00h?2.) Aufgrund welcher Zahlen, Daten, Fakten, Abwägungen, Genehmigungen hat der Flughafen Düsseldorf diese Flugbewegungen zugelassen?3.) Was unternimmt die Stadt Düsseldorf, um auch Flugbewegungen dieser Art zu verhindern, damit die rund um den Flughafen lebenden Düsseldorfer zwischen 00:00 und 06:00h durchschlafen können?Dazu äußerrt sich Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Wir denken an den Angerlandvertrag, der den Anwohnern rund um den Flughafen eine Nachtruhe zusichert. Nun kam es in den letzten Wochen und Monaten wiederholt zu Störungen – deshalb fragen wir nach.“Foto: (c) dus.com_de-de_erleben_dusmomente_gute-nacht