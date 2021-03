Wann werden die rund 60 Bäume auf dem Messeparkplatz P 1 wieder eingepflanzt?

CDU und GRÜNE haben sich in ihrer Kooperationsvereinbarung 2020 bis 2025 dazu deutlich geäußert: „Wir halten die Realisierung eines Open-Air-Geländes auf dem Messeparkplatz P1 für unwahrscheinlich. Sollte jedoch wieder Bewegung in das Projekt kommen, ist eine Fortsetzung nur unter strikter Berücksichtigung der Vorgaben des gesetzlich verankerten Natur- und Artenschutzes sowie der Belange des Lärmschutzes vorstellbar....“Für die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER fragt in der nächsten Ratsversammlung Ratsfrau Claudia Krüger die Verwaltung, wann werden die 2018 ausgepflanzten Bäume auf dem Gelände des Messeparkplatzes P 1 wieder eingepflanzt, wie geht es den 2018 ausgepflanzten Bäumen heute und welche Kosten sind bisher der Landeshauptstadt Düsseldorf für Auspflanzung, Hege und Pflege in der Baumschule entstanden und wurden bisher in welcher Höhe von welchem Dritten erstattet?Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER merkt dazu an: „Man darf auf die Antworten gespannt sein, zumal auch deshalb, da aufgrund des von CDU und GRÜNEN gezeigten Verhaltens beim U81-Prüfantrag und bei den Bebauungswünschen Airport City West wohl vermutet werden darf, dass die wohlklingenden Worte aus deren Kooperationsvereinbarung am Ende des Tages bedeuten, dass auf dem Messeparkplatz P1 eine Open Air Veranstaltungsfläche für 80.000 Menschen entstehen wird.Nur ein baldiges Wiedereinpflanzen wäre ein deutliches Signal dafür, dass es dazu nicht kommt. Leider ist das Gegenteil zu befürchten.“Foto: pixabay