Veterinäramt und Lebensmittelüberwachung für nicht heimische Tierarten bzw. hier nicht verbreitete Lebensmittel ertüchtigen

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, die Verwaltung zu beauftragen, dem Stadtrat spätestens in der Sitzung am 18. Juni 2020 vorzustellen, ob und wie die Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung in die Lage versetzt wird, bei hier eigentlich nicht heimischen Tierarten bzw. nicht verbreiteten Lebensmitteln unverzüglich fach- und sachgerecht reden und handeln zu können, um möglicherweise Gefahren von Mensch, Tier und Umwelt abwenden zu können.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Die Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung soll ertüchtigt werden, beim Auftreten von in Düsseldorf eigentlich nicht heimischen Tierarten bzw. nicht verbreiteten Lebensmitteln unverzüglich fach- und sachgerecht reden und handeln zu können.Deshalb stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, dass die Verwaltung die dafür erforderlichen Voraussetzungen dem Stadtrat vorstellt, damit dieser dann die dafür erforderlichen Voraussetzungen, Maßnahmen und Gelder beschließen kann.“Fotos:(c) duesseldorf.de_verbraucherschutz_veterinäramt und(c) duesseldorf.de_verbraucherschutz_lebensmittelüberwachung