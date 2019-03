Vermüllung des Hofgartens

Wie unser Fraktionsmitglied, Hofgartenfotograf Walter Hermanns, schon seit Jahren dokumentiert, wurden auch an dem letzten Wochenende und diesen Wochenanfang wieder die VERMÜLLER im Hofgarten aktiv.Hinterlassenschaften in Form von Scherben, Müll, Verkotung, Flaschen etc. gehören zu unserem Düsseldorfer Hofgarten wie Enten und Gänse. Dann wieder ein Hundebesitzer der seinen angeleinten Hund auf die Gänse jagte dann eine junge Frau die im gepflanzten Buschwerk rumtrampelte und Fotos machte. Außerdem wird den Gänsen Porree als Futter hingeworfen.„Es scheint ein Hobby zu werden den Hofgarten als Müllkippe, Jagdrevier etc. zu nutzen. Die Polizeiwache direkt gegenüber, der OSD meist nicht anwesend und die Bürger nicht einschreitend geht es langsam aber sicher mit einer Wohlfühloase bergab“, sagt Walter Hermanns.