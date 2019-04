Ursachen für das vermehrte Taubensterben am S-Bhf. Friedrichstadt bekannt?

Anfang Februar berichtete die Presse von vermehrtem Taubensterben am S-Bhf. Friedrichstadt. An der Unterführung des Bahnhofs wurden seit Jahresanfang rund 20 Kadaver gefunden. Besondere Vogelkrankheiten oder -seuchen waren nicht bekannt. Trotzdem wollte das Amt für Verbraucherschutz pathologisch-anatomische Untersuchungen einzelner Tierkörper zur Feststellung der Todesursache veranlassen.Ratsfrau Claudia Krüger, Tierschutz FREIE WÄHLER Düsseldorf und von der „Aktion Partei für Tierschutz – Das Original – Tierschutz hier!“ nominierte Spitzenkandidatin zur Europawahl 2019: „Da unsere Fraktion dazu immer wieder Bürgeranfragen erreichten, nahm ich das Thema zum Anlass, der Verwaltung folgende Fragen zu stellen: Gab es seit Jahresanfang 2019 weitere, gehäufte Tiertodesfälle in Düsseldorf auch an anderen Standorten (Wenn Ja, bitte detailliert ausführen)? Was haben die pathologisch-anatomische Untersuchungen einzelner Tierkörper am Standort S-Bhf. Friedrichstadt ergeben? Welche Konsequenzen hat die Fachverwaltung aus den Erkenntnissen gezogen, die bis zu welchen Zeitpunkten umgesetzt werden?Dem Problem des vermehrtem Taubensterben am S-Bhf. Friedrichstadt muss auf den Grund gegangen werden.“