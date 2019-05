Unfassbar! Abschiebung jetzt auch bei Tieren!

Sie sollten ZURÜCK NACH RUMÄNIEN!Aufgrund der Gesetzeslage! Zurück in einen fragwürdigen „Shelter“ mit über 700 Hunden. Bei einer 12-stündigen Rückreise! Das kann doch nicht sein!„Dieser Moment, indem man gezwungen ist, die zitternden Hunde, welche sich absolut sträuben, in den Transporter zu steigen, die enorme Angst vor den Fahrern haben, diesen Menschen wieder auszuliefern, bedeutet für uns Tierpfleger die Hölle. Man kommt sich den Hunden gegenüber vor wie ein Verräter“, so Bettina Mittler.Die offensichtlich dubiosen Gründe für die Rückführung lagen auf der Hand. Der Abtransport konnte nur verhindert werden, da die Fahrer nicht den vorgeschriebenen Einblick in die Transportboxen gewährten.„So geht man nicht mir Tierschutzvereinen um, so geht man nicht mit Tieren um! Wieder zeigt sich, wo der Tierschutz in Deutschland steht. Ja auch in Europa!Er muss endlich Wirklichkeit werden, dass der Tierschutz als Staatsziel auch umgesetzt wird.Ich werde dafür kämpfen, dass endlich die Tiere als gleichwertige Lebewesen in der Gesellschaft ankommen und auch so behandelt werden," so Claudia Krüger, Spitzenkandidatin für die Europawahl von der Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL - TIERSCHUTZ hier! und Ratsfrau für die Fraktion Tierschutz FREIE WÄHLER im Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf.