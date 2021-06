Unerträgliche Situation im Amt für Migration und Integration – Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER stellt Anfrage

„Die Lücke zwischen dem nachfolgenden Text, den das Amt auf seiner Website veröffentlicht und der Realität ist wohl so groß, das hier nachgefragt werden muss:„Düsseldorf ist weltoffen, international und vielfältig. Über 140.000 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer mit ausländischem Pass und über 1.000 Menschen ohne Wohnung finden im Amt für Migration und Integration eine zentrale Anlaufstelle in der Stadt. Hinzu kommen 5.000 in Düsseldorf ansässige Unternehmen aus 139 Ländern, 40 konsularische Vertretungen, 33 ausländische Handelsvertretungen und eine internationale Schule mit einer Schülerschaft aus insgesamt 44 Ländern.“Quelle: https://www.duesseldorf.de/amt-fuer-migration-und-integration.html Deshalb fragen wir,was haben Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller und die Stadtverwaltung seit dem 1. November 2020 konkret unternommen, um die in der Sachdarstellung beschriebenen Problemlagen im Amt für Migration und Integration schnell und nachhaltig zu beheben,was muss aus Sicht der Verwaltung weiterhin und bis wann/wie getan werden, damit das Amt für Migration und Integration seinen Aufgaben zum Wohle derer, die Hilfe und Unterstützung benötigen, auch erfüllen kann undwelche Anstrengungen wurden bzw. werden unternommen, damit die 110 von 525 im Amt nicht besetzten Stellen besetzt werden?Wir stellen diese Anfrage jetzt. Die Verwaltung hat über den Sommer zweieinhalb Monate Zeit, inhaltsstarke, problemlösende Antworten zu suchen, zu finden und uns dann in der Ratssitzung am 16. September mitzuteilen.Das, was hier berichtet wurde, geht gar nicht! Das ist nicht Düsseldorfer Standard. Hier muss unverzüglich gehandelt werden!“Foto: (c) duesseldorf.de_amt-fuer-migration-und-integration.html