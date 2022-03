Ukraine-Hilfe: Großartige Spendenaktion binnen dreier Tage

Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Im Namen derer, die diese Hilfsmittel dringend benötigen, bedanke ich mich bei allen Spenderinnen und Spendern. Es ist großartig und herzerwärmend zu erleben, wie innerhalb von drei Tagen diese Mengen zusammen gekommen sind. Noch heute Nachmittag werden diese Spenden zusammen mit weiteren in LKWs verladen und von Freiwilligen in die Ukraine gefahren.Hoffen wir, dass der Ukraine-Krieg bald endet und sowohl Mensch, als auch Tier wieder in Ruhe und Frieden leben können.“Fotos: privat