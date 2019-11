„Die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER unterstützt die Bürger aus Lohausen und Stockum im Kampf gegen die unsägliche Hochbrücke“, erklärt Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER.„Es ist gut, richtig und wichtig, dass die Bürger sich sowohl juristisch wehren, als auch durch zum Beispiel diese Demonstration ihrem Unmut Luft machen. Hier sollen insgesamt rund 260 Bäume gefällt werden. Da man noch bis Ende Februar das Recht hat, Bäume zu fällen, hätte die Stadt auch noch warten können, bis das Gericht in den nächsten Wochen über den Eilantrag der klagenden Bürger entschieden hat.Wir haben die Hoffnung, dass die Bürger bei der Kommunalwahl 2020 die Parteien abstrafen, die 2014 für die Brückenlösung gestimmt haben. Sollte es eine andere Mehrheit geben, besteht die Hoffnung, das Thema Brücke nochmals im Stadtrat zu diskutieren und anders zu entscheiden.Für unsere Fraktion – und auch für mich – steht fest: Der ÖPNV in Düsseldorf muss ausgebaut werden. Dazu gehört auch eine U81, die eines Tages von Ratingen kommend, über den Flughafen, Messe und Stadion linksrheinisch weiterfährt bis nach Neuss. So können hoffentlich viele PKW-Fahrten von Arbeitnehmern und Fluggästen vermieden werden.Zum Ausbau des ÖPNV gehören aber auch viel mehr Fahrzeuge, viel mehr Rheinbahnfahrer, eine deutlich bessere Taktung, das 365-Euro-Ticket und, nicht zu vergessen und deshalb genau so wichtig, der Schutz der Anwohner an den Trassen vor Lärm, Erschütterungen, Feinstaub und weiteren Beeinträchtigungen. Hier dürfen nicht die Pendler gegen die Anwohner oder die Anwohner gegen die Pendler ausgespielt werden.Die U81 muss kommen; aber nur mit den Anwohnern. Das die Grundrechte nach Artikel 1 und 2 Absatz 2 Grundgesetz, also die Würde des Menschen und das Recht auf körperliche Unversehrtheit sowie das Staatsziel Tierschutz nach Artikel 20a berücksichtigt werden müssen, sind logische, selbstverständliche Selbstverständlichkeiten.“