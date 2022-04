U-Bahn vom Kennedydamm bis zur Messe Nord: Verwaltung plant einen Tunnel

Dazu erklärt Alexander Führer, Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Wir sind der Verwaltung sehr dankbar, dass sie hier eine Tunnellösung vorschlagen. Eine U-Bahn ist deshalb eine U-Bahn, weil, wie es der Name schon sagt, sie eine Untergrundbahn ist. Schon 1863 in London und 1869 in Athen konnten Fahrgäste mit U-Bahnen fahren. Nach der Erfindung von Werner Siemens fuhr die erste elektrische U-Bahn 1890 in London.Wie vorteilhaft U-Bahnen im Tunnel sind, sieht jeder bei der Wehrhahn-Linie. Der oberirdisch gewonnene Platz wird den Menschen zurückgegeben. Es entstehen Fußgängerzonen, breite Radwege und Aufenthaltsqualität.Das von interessierter Seite wiederholt vorgetragene Argument, Tunnel sind sündhaft teuer und ökologisch eine Katastrophe, wird auch durch die wiederholte Wiederholung der wiederholt vorgetragenen Wiederholung nicht richtiger. Richtig ist, dass ein Tunnel in der Bauphase teurer ist, wie die oberirdische Lösung. Richtig ist aber auch, dass im Betrieb der nächsten 50 oder 100 Jahre die Folge-, Wartungs- und Erhaltungskosten deutlich geringer sind.Und was leider auch zu gerne verschwiegen wird, ist, dass Beton heute nachhaltig produziert werden kann, wie dies beispielsweise auch auf der Fachmesse in Karlsruhe im November 2021 erklärt wurde.Ich freue mich, dass der Ordnungs- und Verkehrsausschuss gestern, fast einstimmig, die Verwaltung beauftragt hat, eine Öffentlichkeitsbeteiligung mit gutachtlicher Begleitung auf Basis des dargelegten Konzepts durchzuführen.“Foto: (c) blog.rheinbahn.de_2018_11_20_von-der-strassenbahn-zur-stadtbahn-30-jahre-tunnel