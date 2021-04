Torsten Lemmer begrüßt, teilt und unterstützt Christian Rütz (CDU) für Markus Söder

"Als Ortsverband an der Basis in NRW wünschen wir uns einen Spitzenkandidaten, der durch stringentes Handeln bei der Bevölkerung gute Zustimmungswerte genießt und der der Union eine starke Ausgangsposition bei der Bundestagswahl verschafft", heißt es in einer Pressemitteilung der kleinen Parteizelle. "Deshalb sollte das Präsidium Markus Söder als gemeinsamen Kanzlerkandidaten von CDU und CSU für Deutschland vorschlagen."Das sei kein Misstrauensvotum gegen CDU-Parteichef Armin Laschet, der sich ebenfalls um die Kanzlerkandidatur bewirbt. "Im Gegenteil, Armin Laschet wird als Regierungschef hier in NRW gebraucht und macht hier eine gute Arbeit", betonte der stellvertretende Lierenfelder CDU-Vorsitzende Ralf Backens. Allerdings habe Laschets Zick-Zack-Kurs in der Pandemie-Bekämpfung Irritationen ausgelöst, stellte Rütz fest. Dagegen habe Söder seine Kurswechsel cleverer vermittelt.“Dazu äußert sich Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Ich gratuliere Christian Rütz und dem CDU-Ortsverband Düsseldorf-Lierenfeld zu dieser Entscheidung. Wie bekannt, arbeitet Ministerpräsident Markus Söder in Bayern seit Jahren hervorragend mit den FREIEN WÄHLERN und unserem Bundesvorsitzenden der FREIEN WÄHLER, Hubert Aiwanger zusammen.Jetzt ist es Aufgabe von Christian Rütz, dem CDU-Ortsverband Düsseldorf-Lierenfeld und vielen Weiteren in der CDU, die Mehrheit bei CDU und CSU für Markus Söder als Spitzen- und Kanzlerkandidat der Union zu organisieren.Ein Bundeskanzler Markus Söder, der dann auch in Berlin mit den FREIEN WÄHLERN eine erfolgreiche Regierung für die Bundesrepublik Deutschland durch die anstrengenden und herausfordernden nächsten Jahren führt, begrüße, teile und unterstütze ich!“Fotos:(c) bayern.landtag.de_abgeordnete_abgeordnete-von-a-z_profil_markus-soeder(c) duesseldorf.de_rat_ratsinfo.html__Christian Rütz