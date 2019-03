Tierschutz hier! Tierrechte jetzt wählbar!

Am 26.05.2019 treten bei der Europawahl wieder die Parteien an, um für die Bürgerinnen und Bürger der Länder der europäischen Gemeinschaft ausgewählte Ziele vertreten zu können. Da sind zum einen die etablierten Parteien, die breitflächig aufgestellt ihre Aufträge verwirklichen wollen und auch die Themenparteien, die schwerpunktmäßig handeln wollen.Bei der heutigen Sitzung zur Zulassung der Parteien für die Europawahl in Berlin, wurde eine Partei mit auf die kommenden Wahlzettel gesetzt, die schon bei der vergangenen Landtagswahl NRW 2017 in Düsseldorf unter leicht geändertem Namen gestartet war und sich nun weiter unter dem aktualisierten Namen für die Rechte der Tiere einsetzen will:Das Hauptanliegen und sein Name sind Programm. Das klare Motto: TIERSCHUTZ hier!Der Schutz aller Tiere in der europäischen Union liegt der Partei sehr am Herzen. Neben dem Titel und der damit naheliegenden Programmatik ist auch die deutliche Beschleunigung von Beschlüssen zum Schutz der Tiere in all seinen Facetten das oberste Ziel.Also nicht nur TIERSCHUTZ hier! Sondern vor allem auch TIERSCHUTZ jetzt!Es wird nach wie vor zu wenig gehandelt und im wahrsten Sinne des Wortes zu viel totdiskutiert. Der respektvolle Umgang mit dem Leben der Tiere muss das unumstößliche Ziel sein!