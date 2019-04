Tierschutz FREIE WÄHLER hilft Feuerwehr beim Entenretten

Gestern Nachmittag in der Düsseldorfer Altstadt. Eine Entenmutter wollte offenbar mit ihren 11 Küken über die Bolkerstraße zum nächsten Gewässer zu watscheln. Zwischen dem Goldenen Kessel und dem Weißen Bären wurden die tierischen Besucher aufgehalten und Hilfe angefordert. Als die Feuerwehr wenig später mit einem Einsatzfahrzeug anrückte, kuschelten sich die Küken an die Entenmutter, die völlig verängstigt neben einem Baumstamm hockte. Zwei Feuerwehrmänner fingen Mutter Ente mit einem Netz ein, die jedoch aus der vorbereiteten Kiste entkam und die Flucht ergriff. Auch die Küken versuchten zu flüchten, und ein Küken rannte in die Brauerei zum Goldenen Kessel. Während es der Feuerwehr schließlich gelang, alle 11 Küken einzufangen, ließ sich die Entenmutter nicht mehr blicken. Die Küken wurden ins Tierheim gebracht.Ulrike Park, Bürgermitglied der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER und Kandidatin zur Europawahl der sympathischen Tierschutzpartei, Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL, TIERSCHUTZ hier! war vor Ort, kurz bevor die Feuerwehr eintraf, und sagt:„Grundsätzlich sollte man Wildvögel, die durch die Innenstadt marschieren, in Ruhe lassen, da sie den Weg zum Hofgarten allein zurückfinden. In diesem Fall war es jedoch so, dass die Entenmutter ihren Nachwuchs überfordert hatte. Die Küken waren schon völlig entkräftet und hätten es bis zum nächsten Gewässer nicht mehr geschafft. Hinzu kam, dass es bereits später Nachmittag war und die Bolkerstraße sich mit Menschen füllte. Sicher hat die Feuerwehr die Möglichkeit in Betracht gezogen, eine Gasse für die Entenfamilie zu bilden und sie zum Hofgarten zurück zu begleiten, doch die Gefahr, dass Küken bei der Aktion versehentlich totgetreten worden wären, war einfach zu groß. Ich danke der Feuerwehr, die schon vielen Tieren das Leben gerettet hat, für ihren Einsatz, auch wenn sie Mutter Ente leider nicht einfangen konnte.“Foto: Ulrike Park