Tierheim Düsseldorf für Wachstum und Zukunft ertüchtigen

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, die Verwaltung damit zu beauftragen, zu prüfen, ob am Standort oder im Stadtgebiet Düsseldorfs ein größeres, zeitgemäßeres, mit den Aufgaben wachsendes Tierheim errichtet werden kann, welche Voraussetzungen geschaffen bzw. beschlossen werden müssen und dem Stadtrat spätestens in der Sitzung am 18. Juni 2020 ausführlich und detailliert zu berichten.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Das Tierheim Düsseldorf beherbergt auf rund 10.000 qm jede Menge Hunde, Katzen, Vögel und andere Tiere. Die Aufgaben sind vielfältig und nehmen von Jahr zu Jahr zu. So werden z.B. jährlich rund 3.000 Tiere aufgenommen und über 1.000 weitervermittelt. Angesichts der weiter wachsenden Stadt wird es auch beim Tierheim steigende Bedarfe geben, für deren Erfüllung frühzeitig gesorgt werden muss.Deshalb soll frühzeitig nachgedacht und geprüft werden, ob eine Erweiterung am Standort oder anderswo in Düsseldorf möglich ist. Das dies alles gemeinsam mit, und nicht gegen das Tierheim geplant werden soll, ist ja wohl selbstverständlich. Die, die davon am ehesten betroffen sind, sind auch als erste und sehr frühzeitig mit einzubinden.“Foto: pixabay