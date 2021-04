Tag gegen Lärm: JA, es ist noch immer zu laut!

Alexander Führer, stellvertretender Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER erklärt: „Die Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. (DEGA) weist darauf hin, dass die Corona-Pandemie unseren Alltag erheblich verändert und Prioritäten neu gesetzt hat. Durch das veränderte Leben, weil mehr Zeit zu Hause in Arbeit und Schule verbracht wird, werden Lärmquellen aus dem häuslichen Umfeld mehr wahrgenommen. Verkehrslärm, Baulärm und Nachbarschaftslärm rücken in den Fokus.Dies ist leider auch in Düsseldorf wahrnehmbar. Viele von uns leiden unter Verkehrslärm (Straße, Rheinbahn, Deutsche Bahn, Flughafen, Rhein), Baulärm und Nachbarschaftslärm. Viele beschweren sich, dass Lärm zu oft berechnet und nicht gemessen wird, dass die vom Gesetzgeber festgesetzten Grenzwerte sehr hoch sind und dass die niedrigeren Lärmwerte der Weltgesundheitsorganisation WHO in Deutschland keine Anwendung finden.Auch der regelmäßig von der Stadtverwaltung aufgelegte Lärmaktionsplan wird seinem Namen nicht gerecht. Eine Gesamtlärmbetrachtung fehlt. Für Vieles, wie z.B. Autobahnen, Flughafen, Schienen der Deutschen Bahn Netz AG und den Rhein ist die Stadt nicht zuständig. Die Schnittstellenproblematiken mit anderen Verantwortlichen löst die Lärmprobleme der Betroffenen nicht.Deshalb muss man leider feststellen: JA, es ist noch immer zu laut!“Fotos: pixabay