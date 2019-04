Tag gegen Lärm – Infostand in Lohausen

Zum Tag gegen Lärm, der dieses Jahr unter dem Motto steht „Alles laut oder was?“ wird die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER am Mittwoch, dem 24. April 2019 von 15.00 bis 17.00h mit den lärmgeplagten Bürgen in Lohausen sprechen.„Jeder ist herzlich willkommen, mit uns über die persönliche Betroffenheit und mögliche Lösungen zu diskutieren. Unser Infostand wird an der Niederrheinstrasse Ecke Alte Flughafenstrasse zu finden sein“, erklärt Alexander Führer, stellv. Geschäftsführer der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER.