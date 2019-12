Stadt muss Brauchtums- und Traditionsvereine bei Mietzahlungen helfen

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, Brauchtums- und Traditionsvereinen in Düsseldorf über das Referat „Ehrenamt, Social Sponsoring, Veranstaltungen“ im Büro des Oberbürgermeisters, wenn erforderlich, auch mit Zuschüsse zu den Mietkosten zur Durchführung von Veranstaltungen zu helfen.Ratsherr Dr. Ulrich Wlecke, Fraktion Tierschutz FREIE WÄHLER „Brauchtums- und Traditionsvereine haben sich in den letzten Wochen darüber beschwert, dass die von ihnen zu bezahlenden Mieten, beispielsweise in der Rheinterrasse, massiv angehoben worden sind.Natürlich kann, will und darf sich die Stadt nicht in die Preisgestaltung von Raumanbietern einmischen. Da aber Brauchtums- und Traditionsvereine zu Düsseldorf gehören wie das Altbier, der Düsseldorfer Senf und der rheinische Frohsinn, muss die Stadt Düsseldorf, die Allgemeinheit und somit der Steuerzahler helfen.Deshalb stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER diesen Antrag und hofft im Sinne der Brauchtums- und Traditionsvereine auf breite Unterstützung im Stadtrat.“Foto: © Landeshauptstadt Düsseldorf_Melanie Zanin