Skandal zur getöteten Schwänin: Einschläfern vor Erhalt aller Untersuchungsergebnisse?

Warum waren die im Hofgarten mit der humpelnden Schwänin beauftragten Feuerwehrleute nicht über die wiederholt von Frau Margarete Bonmariage vorgetragenen Hinweise informiert, dass diese Schwänin ansonsten körperlich und geistig gesund ist/war,Aus welchen konkreten Gründen entschieden sich die behandelnden Tierärzte in der Tierklinik, eine ansonsten körperlich und geistig gesunde Schwänin einzuschläfern undWie konkret wird die Stadtverwaltung Düsseldorf nun ab heute dafür sorgen, dass Tiere, die im Hofgarten oder anderen Parks und Grünanlagen leben, nicht ohne Rücksprache mit den sie pflegenden oder betreuenden Tierschützern oder Tierliebhabern eingeschläfert werden?Für die Verwaltung antwortete die zuständige Beigeordnete, Helga Stulgies, dass „die Einsatzkräfte vor Ort den Gesundheitszustand [beurteilten] und das verletzte Tier zu einer Tierklinik zur Vorstellung beim Tierarzt [transportierten].Laut Information der Tierklinik zeigte in der Untersuchung das Tier einen sehr schlechten Allgemeinzustand. … Aufgrund des [vermuteten] Ansteckungsrisikos [H5N1] wurde der Schwan dann auf Grundlage der medizinischen Einschätzung der diensthabenden Tierärzt*innen der Tierklinik eingeschläfert.“„Diese Antworten sind für ehrenamtlich engagierte Tierschützer nur schwer zu ertragen,“ erklärt Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER. „Deshalb haben wir heute nachgefragt:1.) In der Antwort auf Frage 2 wird ausgeführt, dass die Tierklinik einen dringenden Verdacht des Vorliegens einer Infektion mit H5N1 hatte, dass weitere Untersuchungen durch das CVUA RRW durchgeführt werden und diese Untersuchungsergebnisse noch ausstehen – trotzdem wurde die Schwänin eingeschläfert. Frage: Warum wurde die Schwanenmutter, Frau Margarete Bonmariage, die sich jahrzehntelang fast rund um die Uhr um die Tiere im Hofgarten kümmerte und dies seit Januar 2022 nun mit deutlich weniger Zeiteinsatz trotzdem noch immer tut, weder von der Stadtverwaltung Düsseldorf, noch von der Feuerwehr oder/und der Tierklinik über den Fortgang der Untersuchungen der Schwänin informiert oder ihr die Möglichkeit gegeben, sich in der Tierklinik von der Schwänin zu verabschieden?2.) Ist die Antwort zu Frage 3 im letzten Absatz so zu verstehen, dass die Stadtverwaltung Düsseldorf auch künftig die im Stadtgebiet Düsseldorfs ehrenamtlich tätigen Tierliebhaber und/oder Tierschützer nicht informiert, wenn ein von ihnen begleitetes Tier gegebenenfalls erkrankt oder schwer erkrankt ist und die Feuerwehr bzw. die behandelnden Tierärzte zu dem Ergebnis „Einschläfern“ kommt?Wir hoffen, im Sinne der Tiere und der sie betreuenden Düsseldorfer auf emphatische, tierliebhabende Antworten.“Foto: pixabay