Seniorenrat Düsseldorf neu aufgestellt

Die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER gratuliert allen, die in den Seniorenrat gewählt worden sind, dankt allen, die auch kandidierten und denkt an diejenigen, die nun ab heute nicht mehr im Seniorenrat mitwirken, weil sie nun wirklich in den Ruhestand getreten sind.Zur neuen, ersten Vorsitzenden wurde Frau Ulrike Schneider gewählt. Von den 30 Stimmberchtigten waren 28 anwesend; zwei wählten ungültig. 26 und damit einstimmig wählten Frau Schneider.Zu den zwei Stellvertretern wurden Frau Gisela Theuringer (mit 18 Stimmen) und Herr Thomas Fellmark (mit 16 Stimmen) gewählt.Dr. Ulrich Wlecke, Ratsherr im Rat der Stadt Düsseldorf in der Fraktion Tierschutz FREIE WÄHLER und Spitzenkandidat zur Europawahl 2019 der GRAUEN PANTHER: „Auch ich persönlich gratuliere allen, wünsche viel Kraft, Gesundheit und Beharrungsvermögen beim Durchsetzen der wichtigen Aufgaben in der nun anstehenden Zeit von 2019 bis 2024.Senioren sind in Düsseldorf und in Deutschland eine wachsende Bevölkerungsgruppe, denen mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden muss.“