Sperrstunde in Berlin gekippt und in NRW beschlossen

Vollversion des redaktionellen Beitrages

Dabei spielen die Medien eine entscheidende Rolle, denn sie tun oft so, als wären sie Volkesstimme. Dabei nehmen sie oft aber nur aktuelle Strömungen auf, um die Auflage oder Klickzahlen zu steigern und lassen keine anderen Interpretationen zu. Es gibt dabei auch Ausnahmen und der Leser erfährt in anderen Medien, wie unterschiedlich man Statistiken interpretieren und bewerten kann.„Das Medienecho spielt in den Gerichtsverfahren eine wichtige Rolle“, sagt Martin Wohlrabe, Geschäftsführer des auf Rechtskommunikation spezialisierten Unternehmens Consilium. „Sowohl die klassische Berichterstattung als auch Kommentare in den sozialen Medien haben einen spürbaren Effekt auf die Prozessbeteiligten.“ 48 Prozent der Richter und Staatsanwälte verfolgen ihre eigenen Prozesse gezielt in den Medien. 53 Prozent der Richter und sogar 62 Prozent der Staatsanwälte denken dabei an die möglichen Reaktionen der Öffentlichkeit. Um sich zu informieren, nutzt die Mehrheit der Befragten neben klassischen Artikeln auch Online-Kommentare.Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass die PR-Professionalisierung wächst: Fast jeder vierte Richter und beinahe jeder zweite Staatsanwalt bittet seine Pressestelle um aktive Mitarbeit. „Richter und Staatsanwälte greifen zunehmend in das Mediengeschehen ein“, sagt Wohlrabe. Das zeige, wie sehr heutzutage um die Deutungshoheit im Gerichtssaal der Öffentlichkeit gekämpft werde.