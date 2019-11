In der nächsten Ratsversammlung fragt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER die Verwaltung, welche Unfälle die Rheinbahn in Zusammenhang mit Tieren seit Mai 2019 erfasst hat und welche Schlussfolgerungen nach jedem einzelnen Unfall, in denen Tiere verwickelt waren, von der Rheinbahn konkret gezogen worden sind, um in Zukunft Folgen für das beteiligte Rheinbahnfahrzeug, den Fahrer, die Fahrgäste, das/die Tiere, ggf. auch Dritte wie andere Fahrzeuge und Fußgänger; sonstiger Sachschaden möglichst vermeiden zu helfen.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Hintergrund dieser Anfrage ist, dass uns immer wieder Rheinbahnunfälle mit Tieren bekannt gegeben werden. Nachdem in der Ratsversammlung im Mai zugesichert wurde, nun endlich Unfälle dieser Art statistisch erfassen zu wollen, interessieren uns nun die erfassten Unfälle in ihrer Häufigkeit und den daraus gezogenen Schlußfolgerungen.“