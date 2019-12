Rheinbahn: U- und Straßenbahnen alle 3 bis 5 Minuten

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, dass die Verwaltung prüfe, welche Voraussetzungen (wie z.B. Fahrzeuge, Strecken und Personal; bevorzugte Rheinbahnspuren und Ampelschaltungen) gegeben sein müssen, damit Werktags in der Zeit von 6.00 bis 10.00Uhr sowie von 15.00 bis 19.00Uhr alle U- und Straßenbahnen im 3 bis 5-Minuten-Takt fahren können und dieses dem Stadtrat spätestens in der Sitzung am 18. Juni 2020 vorzustellen.Jürgen Krüger, Ratsherr a.D. und Mitglied im Ordnungs- und Verkehrsausschuss: „Am 4. Juli 2019 hat der Stadtrat mehrheitlich den Klimanotstand für Düsseldorf ausgerufen. Ein Ziel ist es, den ÖPNV, die Rheinbahn so zu ertüchtigen, dass viel mehr Fahrgäste pünktlich transportiert werden können und sowohl Düsseldorfer, als auch Einpendler, vom motorisierten Individualverkehr auf Bus und Bahn umsteigen.Damit dies gelingt, sind viel mehr Fahrzeuge, Strecken und Personal notwendig. Ob auch bevorzugte Rheinbahnspuren und Ampelschaltungen empfohlen werden, muss ermittelt werden. Klar ist, dass dies nicht von heute auf morgen geht. Aber damit in den nächsten Jahren die dafür notwendigen finanziellen Mittel in den Haushaltsplanungen berücksichtigt werden können, müssen die Ratsleute die Grundlagen dafür kennen, denn jeder eingenommene Euro kann nur einmal ausgegeben werden.“