Ratsfrau Chomicha El Fassi mit Ehrenring geehrt

Die 1983 in Marokko geborene, muslimische Ratsfrau Chomicha El Fassi wurde am 21. November mit dem Ehrenring der Landeshauptstadt Düsseldorf für ihre 10-jährige Mitgliedschaft im Stadtrat geehrt.„Heute möchte ich zurückblicken und Danke sagen an diejenigen, die mich bei meiner Ankunft in Düsseldorf so herzlich willkommen geheißen haben. Ich sage auch Danke an meine Kollegen und Kolleginnen im Betrieb, die mich zu ihrer Betriebsratsvorsitzenden gewählt haben. Durch diese Arbeit habe ich viel gelernt.Ich sage Danke an alle Wählerinnen und Wähler der FREIEN WÄHLER in Düsseldorf, die mich 2009 und 2014 in den Stadtrat wählten.Wenn die Wähler es möchten, werde ich mich auch nach der Kommunalwahl 2020 weiterhin für sie einsetzen. Im Team unserer Fraktion aus Tierschützern und Freien Wählern haben wir schon viel erreicht – und das werden wir auch weiterhin.“