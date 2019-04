Ökologisches Gleichgewicht wiederherstellen

Nach Schätzungen der UNO werden im Jahr 2100 über 11 Milliarden Menschen die Erde bevölkern. Und alle möchten auf überdurchschnittlichem Niveau leben, arbeiten, wohnen, sich ernähren und mobil sein. Man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, was dies für die Ressourcen und unsere Lebensgrundlagen auf der Erde bedeutet.Caludia Krüger, Spitzenkandidatin zur Euroapwahl 2019 der Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL, TIERSCHUTZ hier! und Vorsitzende der Fraktion Tierschutz FREIE WÄHLER im Rat der Stadt Düsseldorf: „Das Verschwinden von immer mehr Tierarten auf der Erde wird noch zu ganz anderen Problemen führen als den fehlenden Honig auf unserem Frühstücksbrötchen, wenn die Bienen erst einmal ausgestorben sind. Wir sind zwingend auf ein gesundes Gleichgewicht zwischen Mensch-, Tier- und Pflanzenwelt angewiesen.Somit kann die Frage, ob der Planet überleben wird mit einem klaren JA beantwortet werden. Werden aber auch die Menschen und die Tiere überleben? – Wenn wir so weiter machen, lautet die Antwort genauso klar: NEIN!"Um die Tier- und Pflanzenwelt, um unser ökologisches Gleichgewicht wiederherzustellen, muss Europa aktiv werden.„Die Rettung der Tier- und Pflanzenwelt muss eine Primäraufgabe für Europa werden und als solches Ziel in einem Vertrag für eine europäische Verfassung mit reingeschrieben werden.96 von 751 EU-Abgeordneten kommen derzeit aus Deutschland. Dies zeigt den Einfluss, den Deutschland gelten machen könnte. Es ist schon später als fünf vor Zwölf für uns alle. Es sollte jedem Einzelnen daran gelegen sein, das gehandelt wird. Handeln wie die Schüler, wie Aktivisten und Wissenschaftler. Es muss nicht freitags sein. Wichtig ist nicht an welchem Tag Du handelst, sondern das du handelst.“, so der Bundesvorsitzende der wohl sympathischsten Tierschutzpartei Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL – TIERSCHUTZ hier! Thomas Schwarz.