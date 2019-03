Oberbürgermeister Geisel verwirrt?

Alkohol, sexuelle Übergriffe und Feuerwehreinsätze steigen dem Oberbürgermeister, wie heute in der Ratssitzung nachzuverfolgen, scheinbar zu Kopf.Die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER fragte nach Ereignissen an Altweiber, der Oberbürgermeister antwortete zum Rosenmontag.Dies kommentiert Ratsherr a. D. Torsten Lemmer in seiner Eigenschaft als Fraktionsgeschäftsführer: „Die Antworten passten leider nicht zu den Fragen. Die Lösungen nicht zum Problem. Nimmt unser Oberbürgermeister die Exzesse rund um Altweiber nicht ernst? Ist er mit seinen mehr als 40 Mandaten überfordert?“Entgegen der üblichen Gepflogenheiten liegt bis jetzt keine schriftliche Antwort der Verwaltung vor. Die Antworten gab der Oberbürgermeister von dem Pult des Sitzungsleiters und nicht wie üblich vom Rednerpult.Als der Oberbürgermeister durch Ratsherrn Dr. Ulrich Wlecke darauf hingewiesen wurde, dass seine Antwort zum Rosenmontag nicht zur Anfrage Altweiber passte, sagte der Oberbürgermeister, „ Egal das trifft auch für Altweiber zu.“