OB, CDU, Ampel und LINKE stimmen gegen das Verbot von Glyphosat und andere Giften auf landwirtschaftlichen Pachtflächen

Oberbürgermeister Geisel (SPD), CDU, SPD, GRÜNE, FDP und LINKE stimmten in der letzten Ratssitzung gegen den Antrag der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER, dass Glyphosat und andere Giftstoffe in Düsseldorf zu 100% nicht mehr auf landwirtschaftlichen Pachtflächen eingesetzt werden dürfen.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Es ist sehr traurig, dass dieser Antrag abgelehnt wurde. Auf rund 70% der verpachteten Flächen wird schon kein Glyphosat mehr eingesetzt. Aber: Es fehlen noch 30%.Und: Außerdem dürfen auf 100% der Pachtflächen noch andere Giftstoffe eingesetzt werden. Wenn Düsseldorf zum Schutz derer, die die dort angebauteten Lebensmittel anschließend essen werden und, wenn Düsseldorf es mit dem Tierschutz und dem Kampf gegen das Bienensterben wirklich ernst meinen würde, dann hätten sowohl christliche, also den Mitgeschöpfen verpflichtete Ratsleute ebenso zustimmen müssen, wie es soziale, ökologische, liberale und linke Ratsleute hätten tun müssen – haben sie aber nicht.Ich bin froh, Mit-Vorsitzende in der Fraktion zu sein, die sich ganzheitlich und ganzherzig für die Menschen, die Umwelt und die Tiere in Düsseldorf einsetzen.“