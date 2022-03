Nächste Ratsversammlung: Welche Auswirkungen hatte der Anstieg von COVID-19-Patienten in Krankenhäusern?

Deshalb fragt die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER in der nächsten Ratsversammlung die Verwaltung,1.) Wie viele planbare Behandlungen bzw. Operationen wurden in den Krankenhäusern in Düsseldorf seit dem 01.03.2020 verschoben,2.) Wie konkret hat die Stadtverwaltung Düsseldorf den im Stadtgebiet vorhandenen Krankenhäusern geholfen, damit möglichst wenig Behandlungen bzw. Operationen verschoben werden mussten bzw. noch müssen und3.) Wie sind die Krankenhäuser in Düsseldorf aufgestellt und vorbereitet, da die Anzahl derer, die wegen SARS-COV-2 stationär aufgenommen und behandelt werden müssen, in den vergangenen Wochen zunahmen?Dazu äußert sich Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Am 9. Februar 2022 wurden 289 Personen auf Normal- und 31 auf Intensivstationen behandelt; heute, drei Wochen weiter sind es „nur“ noch 203 bzw. 22. Dieser Anstieg von COVID-19-Patienten in Krankenhäusern war leider vorhersehbar. Da Ärzte und Pfleger „nur“ 24 Stunden Zeit am Tag haben, sind Behandlungen bzw. Operationen logischerweise begrenzt. Welche Auswirkungen hatte dies auf andere Patienten? Wir hoffen auf aussagekräftige Antworten.“ Foto: pixabay