Müllhalde Hofgarten – Tiere im Müll unerträglich

Der Hofgarten vermüllt immer mehr. Die dort lebenden Tiere müssen durch die von Gästen des Hofgarten zurückgelassenen Reste einer Fastfoodkette watscheln.Hofgartenfotograf Walter Hermanns: „Wann endlich erkennt die Stadt als Eigentümer des Hofgartens an, dass sie aufräumen muss? Wann endlich erkennt sie an, dass sie für ihr Eigentum, und dazu zählen auch ihre Tiere, verantwortlich ist? Wann endlich erkennt sie an, dass sie handeln muss?“Und die Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER, Claudia Krüger, ergänzt. „Meine Fraktion und ich werden das Thema Hofgarten auch weiterhin bearbeiten. Nach der Sommerpause werden wir den Oberbügermeister und die Stadtverwaltung erneut fragen, wann sie endlich sachgerecht handeln.“