Massive Baumfällungen in Stockum – nur zum Wiederaufbau der Lärmschutzmauer?

Vor Jahren ist die Lärmschutzmauer an der A44 in Stockum Nähe Eichenbruch und Goldregenweg eingestürzt. Im Januar 2019 teilte Straßen NRW den betroffenen Anwohnern mit, dass ab 15. Februar 2019 „an 10 Werktagen Gehölzarbeiten am Lärmschutzwall“ durchgeführt werden.Unter Gehölzarbeiten stellten sich die Anwohner nicht das vor, was nun geschah: Alle vorhandenen Bäume wurden und werden vollständig gefällt!Alexander Führer, stellv. Geschäftsführer der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Angesichts dessen, was nun zu betrachten ist, haben die Nachbarn die Sorge, dass der seit Jahren geforderte Wiederaufbau der Lärmschutzmauer nun zufällig auch dem Ratsbeschluss für die vorbereitenden Bauarbeiten zur U81 dienen könnte.Weil unsere Fraktion diese Ängste ernst nimmt und versteht, dass das Vertrauen der Bürger seit dem runden Tisch 2013/2014 und den Erlebnissen in der Folgezeit in Politik und Verwaltung massiv abgenommen hat, deshalb haben wir den Oberbürgermeister angeschrieben und um Stellungnahme gebeten.“