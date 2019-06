Kupferregenrohre am Schwanenhaus – Wie geht's weiter?

Aufgrund der Anfrage der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER vom 5. März 2019 zu den sechs Diebstählen von Kupferregenrohren am Schwanenhaus antwortete die Verwaltung, dass zur Vermeidung weiterer Diebstähle von Kupferregenrohren eine Dachdeckerfirma mit der provisorischen Anbringung brauner Fallrohre aus Kunststoff beauftragt wurde und das Amt für Gebäudemanagement mit der Unteren Denkmalbehörde Kontakt aufnehmen werde, um eine dauerhafte Lösung abzustimmen, die sowohl denkmalgerecht ist als auch künftigem Diebstahl entgegenwirkt.In diesem Zusammenhang fragt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER nun in der kommenden Ratsversammlung die Verwaltung, welche konkreten Ergebnisse haben die Gespräche des Amtes für Gebäudemanagement mit der Unteren Denkmalbehörde gebracht, welche Abarbeitungen bzw. Konsequenzen haben schon stattgefunden bzw. werden noch bis wann vollständig stattfinden.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Es wurde bekannt, dass vor kurzem wieder Kupferregenrohre montiert wurden. Ist daraus zu schlußfolgern, dass die Denkmalbehörde den Fallrohren aus Kunststoff nicht zugestimmt hat? Wenn es keine Zustimmung gibt und man auch künftig leider von weiteren Diebstählen ausgehen muss, stellt sich die Frage, was die Stadt nun nachhaltig unternimmt, um den Diebstahl weiterer Kupferregenrohre zu verhindern.Unsere Fraktion bleibt an diesem Thema genauso dran, wie alle an weiteren Themen rund um den Hofgarten.“