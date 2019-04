KEINE Bebauung rund ums Schloß Kalkum

In der Sitzung der Bezirksvertretung 5 am Dienstag, dem 30. April 2019 wird auch über das Schloß Kalkum und seine angrenzenden Flächen gesprochen. Die Verwaltung wird gefragt, ob sie die Einschätzung teilt, dass der Schloßpark und die angrenzenden Ackerflächen ein schützenswertes Ensemble darstellen, ob bereits eine Stellungnahme der Denkmalbehörde zur gewünschten Bebauung vorliegt, welche Schutzziele mit der Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes verfolgt werden und ob im Zuge der angestrebten Änderung des Regionalplans dort Bauland entwickelt werden soll.Alexander Führer, stellv. Geschäftsführer der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER erklärt dazu: „Wir haben uns, nachdem bekannt wurde, dass der Käufer des Schloßes Kalkum Ackerflächen bebauen möchte, vor Ort die Situation angesehen und dass Für und Wider diskutiert. Nach gründlicher Abwägung stand und steht für uns fest: KEINE Bebauung von Ackerflächen rund um das Schloß Kalkum!Der Verlust des von Maximilian Wehye angelegten kulturhistorischen Ensembles von Freiflächen und Schlosspark, der Teilverlust des Landschaftsschutzgebietes Schwarzbachaue und einer der Frischluftschneisen für die Düsseldorfer Innenstadt ist mit nichts zu rechtfertigen.Wir unterstützen die Bürger in ihrem Protest. Auf www.schlossparkkalkum.de können Sie eine Petition zum Schutz von Mensch, Natur, Umwelt und Historie unterzeichnen.Schreiben Sie auch die für den Düsseldorfer Norden zuständigen Landtagsabgeordneten an, denn am 9. Mai soll der Kaufvertrag dem Finanzausschuss des Landes zur Zustimmung vorgelegt werden. Teilen sie Herrn Olaf Lehne (CDU), Herrn Markus Weske (SPD), Herrn Ralph Bombis (FDP) und Herrn Stefan Engstfeld (GRÜNE) direkt mit, was Sie von diesen Bebauungswünschen halten. Per E-Mail sind sie zu erreichen: Vorname Punkt Nachname at landtag punkt nrw punkt de.Außerdem können Sie die Bezirksvertreter der BV5 anschreiben. Insbesondere die Vertreter von CDU und SPD wollen wohl einer Bebauung unter gewissen Voraussetzungen zustimmen. Die Fraktionsvorsitzenden der CDU, Herrn Benedikt Stieber, und der SPD, Herrn Dieter Horne erreichen Sie auch per E-Mail stieberb@cdu-kaiserswerth.de und hornedieter@t-online.deDie Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER lehnt jegliche Bebauung rund um das Schloß Kalkum ab!“