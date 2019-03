Jüdische Gedenktafel an der Kasernenstraße GESCHÄNDET/ Wir fordern sofortige Reinigung

Düssedlorf, 29. März 2019Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,wir fanden gerade folgenden Beitrag auf Facebook:"Die am 9. November 1946 aufgestellte Gedenktafel an der Kasernenstraße, die an die niedergebrannte Synagoge und die in der Shoa ermordeten Gemeindemitglieder erinnert, war eine der ersten Tafeln im damaligen Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Dass heute, an dem Tag, an dem wir die Jüdischen Kulturtage fröhlich eröffnen wollen, jemand diese Tafel mit einem Hakenkreuz schändet, ist nicht hinnehmbar und absolut widerwärtig. Das Foto wurde von einem ukrainischen Filmteam gemacht."Wir bitten Sie, unverzüglich die Reinigung zu veranlassen. Es ist vor der historischen Verantwortung nicht hinzunehmen, dass diese widerwärtige Schmiererei und Verunglimpfung auch nur eine Minute länger dort zu sehen ist.Mit freundlichen GrüßenTorsten LemmerRatsfraktionTierschutz FREIE WÄHLERFraktionsgeschäftsführerRatsherr a.D.