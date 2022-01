Ist Dr. Keller langweilig und in einen Jungbrunnen gefallen?

Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER fragt: „Was ist bei Oberbürgermeister Dr. Keller los? Ist ihm langweilig? Möchte er die fast-karnevalsfreie Zeit als Jeck bereichern? Was veranlasst ihn, in seinem Block Stellung zu beziehen? (Quelle 1). Ist er durch diese Diskussion in einen Jungbrunnen gefallen, wie es das Foto zeigt?Setzt er sich bei den Düsseldorfer Frauenvereinen ebenso vehement dort dafür ein, dass dort Männer aufgenommen werden? Wenn Ja, wollen das die Frauenvereine auch? Hat er die Worte von Frau Helga Hesemann, Vorsitzende des Heimatvereins „Düsseldorfer Weiter“ 1978 e.V. gestern in der Lokalzeit Düsseldorf gehört? (Quelle 2). Und hat er die Worte der Vize-Präsidentin der IHK Düsseldorf, Christina Begale, zur Kenntnis genommen : „Es geht m.E. Doch gar nicht um die Interessen von Frauen, sondern um einen Kleinkrieg unter Männern. Und wir Frauen werden dafür „mißbraucht“- Ich kann für meine Rechte und Interessen selber eintreten.“Wäre es nicht besser gewesen, wenn Dr. Keller zuerst mit Frauen gesprochen hätte, als nun über sie? Wenn es so ist, wie im o.g. Block zu lesen, dass in den vergangenen Monaten zwei persönliche Gesprächstermine mit Wolfgang Rolshoven nicht zustande kamen, woran lag das denn? Gab es keine weitere Gelegenheit zum direkten Gedankenaustausch?Ist für den Oberbürgermeister von Düsseldorf die Frauenfrage bei den Jonges das Thema? Gibt es nichts wichtigeres? Herr Dr. Keller, ist es nicht Zeit, dieses Thema wieder einzufangen? Und, wie ich schon gestern sagte, Sie sind sicherlich nicht Zwangsmitglied in einem Verein, der angeblich Frauen diskriminiert. Sie müssen dort nicht Mitglied sein. Treten Sie aus!“Quelle 1 = https://stephan-keller.de/die-jonges-und-die-zukunft/ Quelle 2 = https://www1.wdr.de/fernsehen/lokalzeit/duesseldorf/videos/video-lokalzeit-aus-duesseldorf---1436.html und http://www.duesseldorfer-weiter.de/impressum/ Foto: Dr Stephan Keller © Landeshauptstadt Düsseldorf_David Young