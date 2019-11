Ist die Brandsimulationsanlage am Flughafen Düsseldorf ein Schwarzbau?

Die Presse berichtet, dass der Flughafen Düsseldorf ohne Erteilung einer zusätzlichen Baugenehmigung, ohne die Sitzung des Naturschutzbeirats abzuwarten und ohne Schaffung der neuen Flächen für die geschützten Vogelarten den Feldlerche und Wiesenpieper schon Fakten geschaffen hat und die Bau- und Betonierungsarbeiten zur Errichtung der Flugzeugbrandsimulationsanlage sehr weit vorangeschritten sind.Deshalb fragt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER aus aktuellem Anlass die Verwaltung in der Ratsversammlung am kommenden Donnerstag, wie es dazu kommen konnte, wie der aktuelle Sachstand der Gespräche zwischen Flughafen, Stadtverwaltung und politischen Gremien ist und was Flughafen und Stadt Düsseldorf jetzt konkret tun, um das Staatsziel Tierschutz gemäß Artikel 20a Grundgesetz für die geschützten Vogelarten Feldlerche und Wiesenpieper am bisherigen Standort zu gewährleisten.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Ich bin fassungslos! Die WZ titelt: „Ohne Genehmigung: Übungsgelände am Flughafen ist ein Schwarzbau“.Bei Schwarzbau muss ich sofort an die von der Initiative Angermund eingebrachte Klage zum Schwarzbau der Eisenbahntrasse durch Düsseldorf-Angermund denken.Wie kann es sein, dass der Flughafen Düsseldorf so handelt und schwarz baut? Was sagen die politischen Vertreter im Aufsichtsrat dazu? Hat hat hier niemand frühzeitig inne gehalten?Flughafen und Stadtverwaltung tragen den Tierschutz gern in wohlklingenden Reden wie eine Montranz vor sich her. Aber wie ist es hier um den Schutz der geschützten Vogelarten Feldlerche und Wiesenpieper bestellt? Wo können Bürger sehen, dass Flughafen und Stadt hier das Staatsziel Tierschutz wirklich ernst nehmen?Dieser Skandal gehört vollständig aufgeklärt. Wer ist verantwortlich? Welche Konsequenzen werden gezogen? Wir bleiben an diesem Thema dran! Versprochen!“Fotos:Flugzeugbrandsimulationsanlage und Feldlerche = pixabayWiesenpieper = (c)Andreas Trepte_wikipediaFeuerwehr_am_Flughafen_Düsseldorf_2013 = Avda_Eigenes Werk_wikipedia