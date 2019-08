ISS Dome: Feuerwehr rettet Tauben

Die Feuerwehr rettete am ISS Dome vielen Tauben, die durch Löcher im Netz unter das Dach geflogen sind. Aufmerksam gemacht wurden sie von Tierliebhabern.Torsten Lemmer, Ratsherr a.D. und Geschäftsführer der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Wir sagen DANKE an diejenigen, die nicht achtlos am ISS Dome vorbeigelaufen sind, sondern das Problem der Tauben erkannten und die Feuerwehr riefen. Und wir sagen DANKE an die Feuerwehr, die alles unternahm, um möglichst alle Tauben zu retten. Das manche nicht überlebten, weil sie nicht mehr genügend Nahrung fanden, liegt nicht an den Helfern. Und DANKE an die Verantwortlichen des ISS Domes, die sofort tätig wurden und Fachleute mit der Reparatur des Netzes beauftragt haben, um weitere Vorfälle dieser Art vermeiden zu helfen.“