Infostand in Angermund voller Erfolg

Der Infostand der FREIEN WÄHLER in Zusammenarbeit mit der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER am letzten Samstag in Angermund war ein voller Erfolg. Neben Gesprächen über den Wahlerfolg in Bayern wollten die Angermunder BürgerInnen vor allem wissen, was die FREIEN WÄHLER in Düsseldorf für Schwerpunkte haben. Die Fraktionsmitglieder wiesen auf den Flyer hin und beantworteten alle Nachfragen.Fraktionsgeschäftsführer und Ratsherr a.D., Torsten Lemmer. „Dieser Infostand war ein voller Erfolg. Im Nachgang erhielten wir in der Geschäftsstelle neben Nachfragen auch zwei Anträge von Neumitgliedern. Beide begründen, dass sie mit der bisherigen Politik, einmal der SPD in der Bezirksvertretung 05, einmal mit der CDU im Stadtrat schon länger völlig unzufrieden sind.Wenn politisch Interessierte erkennen, dass wir, die FREIEN WÄHLER eine echte Alternative zu den bestehenden Parteien in der Mitte des politischen Spektrums sind, dann muss man sich weder in die Wahlenthaltung, noch extremen Parteien an den Rändern zuwenden.Die FREIEN WÄHLER in Düsseldorf werden auch weiterhin die Finger in die Wunden legen, Versäumnisse aufzeigen und sich für die BürgerInnen und ihre Interessen einsetzen.“