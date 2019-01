Hundesteuer in Düsseldorf noch zeitgerecht?

In Anbetracht dessen, dass bei einem städtischen Haushalt von 3.000 Millionen Euro die Hundesteuer nur rund 2 Millionen Euro Einnahmen einbringt, fragt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER in der nächsten Stadtratssitzung die Verwaltung, welcher Aufwand Jahr für Jahr die Erhebung, Festsetzung, Durchsetzung, Niederschlagung, Erlass und Aussetzung der Vollziehung in der städtischen Verwaltung insgesamt betrieben wird.Claudia Krüger, Fraktionsvorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Hundesteuern sind, wie jede andere Steuer auch, eine öffentlich-rechtliche Abgabe ohne bestimmte Leistung.In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten haben Dänemark, Frankreich, Großbritanien, Schweden, Belgien, Spanien, Italien, Griechenland, Ungarn und Kroatien die Hundesteuer abgeschafft.In Deutschland hat die Gemeinde Osterrönfeld zum 1.1.2019 die Hundesteuer abgeschafft. Der Bund der Steuerzahler und viele Bürgerinitiativen fordern die grundsätzliche Abschaffung der Hundesteuer. Vielleicht sollte sich auch Düsseldorf entsprechend verhalten.“