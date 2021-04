Hund tötete Trauerschwan im Hofgarten

Ratsfrau Claudia Krüger Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Seit zu vielen Jahren laufen unageleinte Hunde im Hofgarten rum. Immer wieder kommt es zu Todesfällen dieser Art. Wenn dann die Tierhalter angesprochen werden, mangelt es bei diesen oftmals an Empathie, Einsicht und anschließender Verhaltensänderung. Das Hunde im Hofgarten nur angeleint geführt werden dürfen, zeigen die Hinweisschilder. Wenn Tierschützer dann den OSD oder die Polizei ansprechen, zeigt auch das nicht immer die gewünschte Wirkung. Es wird höchste Zeit, dass Oberbürgermeister Keller und die Verwaltungsspitze in ihrem Handeln den Tierschutz ernst nehmen. Es wird höchste Zeit, sowohl Frau Bonmariage im Hofgarten als auch andere Tierschützer an anderen Orten mit Tatkraft und Steuergeldern zu unterstützen.“Foto: 21.04.2021, privat