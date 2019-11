Grundstücksverkäufe Carsch- und Wilhelm-Marx-Haus zur Aufhübschung des städtischen Haushalts?

Peter Ries, Mitglied der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Ich bin überrascht, dies heute in der Zeitung zu lesen. Gestern gab es dazu keinen Tagungsordnungspunkt und demzufolge auch keine Beratung. Warum sollen die Grundstücke verkauft werden?“Ratsherr Dr. Ulrich Wlecke ergänzt: „Auch ich bin von diesen Überlegungen überrascht. Ende September wurde mit Bürgern über die Neugestaltung des Heinrich-Heine-Platzes vor dem Carsch-Haus diskutiert. Ein Verkauf von Grundstücken war kein Thema. Warum sollte jetzt ein Grundstücksverkauf durchgeführt werden, wenn noch gar nicht feststeht, ob und wie die Straßenführung zur Kasernenstraße bzw. Richtung Breite Straße verändert wird?Worum geht es? Welche Motivation hat die Stadt? Werden die 49 Millionen Euro Verkaufserlös vielleicht zur Deckung des Haushalts benötigt? Wollen Oberbürgermeister Geisel und SPD, GRÜNE und FDP die Einnahmesituation aufhübschen? Die Verwaltungsvorlage, die ich inhaltlich noch nicht kenne, soll ja in den nächsten Wochen noch in manchem Ausschuss diskutiert und dann in der Ratssitzung am 19. Dezember 2019 final beraten werden. Man darf gespannt sein.“Foto: Carsch-Haus-Düsseldorf_mit_Pavillon__wikipedia(c)Johann H. Addicks_Eigenes Werk