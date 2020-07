Graue/Familie tritt flächendeckend an

Weit vor dem Datum der Abgabefrist am Ende des Monats hat die Initiative Senioren und Familien für Düsseldorf – Graue/Familie es geschafft. Alle 41 Direktkandidaten wurden aufgestellt und sie hat mit 800 Unterstützungsunterschriften weit mehr mehr als die notwenige Menge von den Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürgern erhalten. Sie tritt somit flächendeckend von Angermund bis Hellerhof und von Knittkuhl bis Lörick in der Landeshauptstadt Düsseldorf zur Kommunalwahl am 13.09.2020 an.Wolfgang Brüggmann, der Spitzenkandidat und OB Kandidat der Initiative Senioren und Familien für Düsseldorf – Graue/Familie sagt dazu: „Die großartige Resonanz bisher zeigt uns, wie groß der Rückhalt für unsere seniorenfreundliche Interessenvertretung ist, die sich auch für die Familien in Düsseldorf einsetzen wird. Die Berücksichtigung der Wünsche und Sorgen der Rentner und Familien werden bisher nicht genügend berücksichtigt. Hier besteht dringlicher Handlungsbedarf.“Foto: privat