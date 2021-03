Grandiose Wahlerfolge der FREIEN WÄHLER

Torsten Lemmer, Ratsherr der FREIEN WÄHLER in DÜSSELDORF: "Die FREIEN WÄHLER DÜSSELDORF (Mitglied im Landesverband der Freien- und unabhängigen Wählergemeinschaften NRW und im Bundesverband der FREIEN WÄHLER - Bundesvorsitzender: MdL Hubert Aiwanger stellv. Ministerpräsident Bayern) gratulieren heute allen FREIEN WÄHLERN, insbesondere in Rheinland-Pfalz. In der Aussage von Joachim Streit, dem seit 12 Jahren erfolgreich arbeitenden Landrat im Eifelkreis Bitburg-Prüm, "Alle kommen mit", haben sich viele Arbeiter und Angestellte, Rentner und Azubis, Handwerker und Kaufleute, Landwirte und Winzer, Lehrer und Schüler, Eltern und Kinder, Frauen und Männer, Junge und Alte, ja Menschen, die eine gemeinsame Zukunft wollen, wiedergefunden."Fotos: FREIE WÄHLER