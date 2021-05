Geniale Betrüger

Düsseldorf : Landtag NRW |

Betrog Wirecard über ein Jahrzehnt ein System, das mit Hilfe des Staates betrogen werden wollte?

„Deutsches Eldorado für Zocker“

Der Autor und Finanzkorrespondent, Felix Holtermann, beleuchtet in 6 Kapiteln den Fall Wirecard ausführlich in allen Facetten. Hervorzuheben ist das letzte Kapitel 7, in welchem statt einer allgemeinen Zusammenfassung konkrete Forderungen für die Regierung, die Parteien und Politiker aufgestellt werden.Im größten Wirtschaftsskandal der Nachkriegszeit wurden 24 Mrd. € Börsenwert verbrannt. Betroffen sind aus fataler Wachstumsgier alle Bevölkerungsschichten. Folgen gerade Deutsche einem starken Herdentrieb, trifft das Sprichwort vom „stupid German Money“?Ein Blick in die Leseprobe zeigt den Aufbau, die Untertitel, wie auch den Schreibstil. Bei Interesse finden Sie einen weitergehender Kommentar des Autors >>„ Wie Wirecard Politik und Finanzsystem bloßstellt